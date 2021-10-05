العراق يقترب من تطعيم 5 ملايين مواطن ضد كورونا

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، أن الإقبال على التلقيح سجل طفرة نوعية خلال الأسابيع الماضية في عموم البلاد، وفيما أشارت إلى اقترابها من اتمام تطعيم خمسة ملايين مواطن، أكدت أن الموجة الثالثة لكورونا كانت الأخطر من سابقاتها.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الإقبال على التطعيم جيد جداً وشهد طفرة نوعية خلال الأسابيع الماضية والاستمرار بعمليات التطعيم بشكل موسع أهم شرط لتقليل الضرر من ظهور موجة وبائية جديدة".



وأضاف أن "الوزارة وظفت التطعيم بأفضل طريقة من خلال مضاعفة الكميات المستوردة من مختلف أنواع اللقاحات وهي تقترب حالياً من تطعيم خمسة ملايين عراقي".



وأوضح أن" حدوث موجات وبائية جديدة أمر واقع لأن الوباء يمتاز بأن يكون على شكل موجات وبائية وموجته الثالثة في العراق كانت الأخطر"، مبيناً أن "الوزارة تعمل على تقليل ضرر أي موجة مقبلة واحتوائها ،وهذا يكمن من خلال زيادة نسبة الملتزمين بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات وهذا هو الأساس في تقليل الضرر".



وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد منذ دخول الوباء إلى 2 مليونين و 11 ألفاً و 634 حالة، واتمام تطعيم 4 ملايين و845 ألفاً و 750 مواطناً ،ويستخدم العراق ثلاثة أنواع من اللقاحات هي فايزر وسينوفارم واسترازينيكا، وتؤكد الوزارة مأمونيتها وقدرتها على توفير حماية تمنع حدوث إصابة شديدة بكورونا.