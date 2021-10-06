جامعة طنطا تفتتح معرض الفن التشكيلى الدينى المستمد من قصائد وروحانيات الشيخ التهامى

شهد ديوان مجلس إدارة جامعة طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم الأربعاء وصول الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة والتحرير لجريدة الدستور والشيخ ياسين التهامى المنشد الدينى الكبير إلى جامعة طنطا لافتتاح معرض الفن التشكيلى الدينى المستمد من قصائد وروحانيات الشيخ التهامى .



كما استقبلهما الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمى والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الإعلاميين .

وجدير بالذكر أنه سيتم وضع حجر أساس مستشفي 900900 الجامعية بطريق "المحلة _ المنصورة" بحضور وزير التعليم العالي ومحافظ الغربية ولفيف من القيادات التنفيذية والعامة

IMG-20211006-WA0015