عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تفتتح معرض الفن التشكيلى الدينى المستمد من قصائد وروحانيات الشيخ التهامى

الباز والتهاني في
الباز والتهاني في احتفال جامعة طنطا

شهد ديوان مجلس إدارة جامعة طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم الأربعاء وصول الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة والتحرير لجريدة الدستور والشيخ ياسين التهامى المنشد الدينى الكبير إلى جامعة طنطا لافتتاح معرض الفن التشكيلى الدينى المستمد من قصائد وروحانيات الشيخ التهامى .

محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة "دكان الفرحة" لتيسير زواج الفتيات


كما استقبلهما الدكتور  كمال عكاشة نائب رئيس  الجامعة لشئون البحث العلمى والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الإعلاميين .

وجدير بالذكر أنه سيتم وضع حجر أساس مستشفي 900900 الجامعية بطريق "المحلة _ المنصورة" بحضور وزير التعليم العالي ومحافظ الغربية ولفيف من القيادات التنفيذية والعامة

IMG-20211006-WA0015
IMG-20211006-WA0015
IMG-20211006-WA0016
IMG-20211006-WA0016
محافظ الغربية رئيس جامعة طنطا معرض كلية التربية النوعية معرض الفن التشكيلي الديني

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة "دكان الفرحة" لتيسير زواج الفتيات

ترشيحاتنا

المستشار عبد الله عصر رئيسًا لتشريعية "الشيوخ" وعبد الخالق محمد للجنة الطاقة

رضا عبد العال عن استبعاد قفشة وشريف: كيروش جاى يعمل عسران الضبع فى المنتخب

لمسة وفاء.. فيلم تسجيلي عن المشير حسين طنطاوي في احتفالات القوت المسلحة

ينافس على لقب جديد .. جوائز محمد صلاح قاريًا وعالميًا

مدحت شلبي معلقاً علي مباراة مصر وليبيا في أون سبورت

بـ 10 أهداف.. مصطفى محمد يكسر رقم أحمد بلال في الدوري التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء سمير فرج يروى موقفا للرئيس السيسي عندما كان ملازم أول بالجيش

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت.. تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ضد برشلونة فى كأس العالم للأندية لليد اليوم

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. اليوم آخر موعد لغلق باب «تقليل الاغتراب»

شوبير : هناك حالة من القلق فى الأهلي بسبب موسيمانى

علاقات النجوم مع أبنائهم.. عمرو دياب لا يصرف على ابنته.. وضرب فنانة معروفة من ابنها

المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك يكشف مفاجأة في قرار إيقاف مجلس مرتضي منصور

كان لي حظ الخدمة معه .. السيسي يوجه التحية للواء سامى فرج | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

بعد تألقها في Spencer.. كريستين ستيوارت تتصدر غلاف مجلة إنترتينمنت ويكلي

حكاية السهرة| تحطيم الأسطورة الصهيونية.. 10 أغاني وطنية زلزلت النفسية الإسرائيلية

فيديو

ما تصلوش عليا وعمرو دياب عجوز.. تصريحات نضال الأحمدية تفتح عليها النار

مش بيصرف عليا.. نورعمرو دياب تفجر مفاجأة عن آخر لقاء مع والدها

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الغاز أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

اﻟﻤﺰﻳﺪ