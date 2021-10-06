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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ صورة لـ والده.. حازم إمام يحتفل بـ نصر أكتوبر | شاهد

صدى البلد

احتفل الكابتن حازم امام لاعب نادى الزمالك السابق بذكري نصر أكتوبر، ونشر صورة لـ والده وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”. 

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاء التعليقات كالاتى : 

الله يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته - ربنا يرحمه يارب

 

وتحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم؛ بالذكرى الثامنة والأربعين على  نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

 

وخاضت مصر في معركة العزة معارك كبرى ضد الاحتلال الإٍسرائيلي، وكبدته خسائر فادحة.

 

وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 48 عامًا، على ذكرى تحرير الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

نادي الزمالك نصر اكتوبر حازم امام

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