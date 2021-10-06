كوارث فيسبوك تتوالي.. إيران والصين تستخدمان المنصة للتجسس

قالت فرانسيس هوجن، مسربة أسرار فيسبوك، إن ما شاهده العالم ليس سوى جزء بسيط من قصة طويلة مرعبة، ولا يريد أحد أن يقرأ نهايتها.

ووفقا لقناة العربية، قالت فرانسيس هوجن، خلال شهادتها أمام الكونجرس الأميركي،إن فيسبوك سهل بطريقة ما عمليات التجسس.

وأشارت إلي أن الحكومة الإيرانية تتجسس عبر فيسبوك على جهات حكومية وأطراف أخرى أيضا.

وعندما سألها أحد أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كان يتم استخدام المنصة العملاقة من قبل من وصفهم بالقادة الاستبداديين أو الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، أجابت أن هذا الأمر يحصل، مؤكدة أن فيسبوك يدرك ذلك تماما أيضا.

وكشفت أنها عملت مع فريق تتبع التجسس في الشركة، موضحة أن الأخير علم بمراقبة التحركات الصينية على المنصة، وأدرك أنها تستهدف أو تراقب سكان الإيغور حول العالم وليس فقط في البلاد.

ووفقا لـ سي إن إن، ألمحت إلى وجود سلسلة من الروابط بين بعض النشاطات على فيسبوك والعنف المميت الذي وقع في في ميانمار وإثيوبيا، بالإضافة إلى التجسس من قبل الصين وإيران.

وقالت "أخشى ألا تكون تلك السلوكيات المثيرة للانقسام والمتطرفة التي نراها اليوم سوى البداية، إن لم تتحرك السلطات المعنية"، في إشارة إلى الكونغرس الأميركي عبر سن قوانين جديدة أو طلب ملاحقة الشركة.

كما اعتبرت أن ما شاهده العالم في ميانمار والآن في إثيوبيا ليس سوى الفصول الافتتاحية لقصة مرعبة للغاية ولا يريد أحد أن يقرأ نهايتها"، في إشارة إلى إراقة الدماء والعنف الذي شهده البلدان.

إلى ذلك اتهمت الشركة بالتضليل واستغلال الغضب والكراهية من أجل استقطاب المستخدمين، فضلا عن تقديم الأرباح على سلامة ومصلحة الجمهور.

يذكر أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، قد نفى اليوم الأربعاء، أن يكون عملاق التواصل الاجتماعي يروّج للحقد والانقسامات في المجتمعات ويؤذي الأطفال.