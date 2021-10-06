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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تواصل فعاليات الدورة التأهيلية لأئمة ليبيا بمركز الشيخ زايد

خريجي الازهر
خريجي الازهر

تواصل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فعاليات الدورة التدريبية التأهيلية التي تعقدها بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، لعدد من أئمة ووعاظ ليبيا بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وتناقش الدورة عددًا من المحاور حول الفهم الصحيح للدين ونبذ العنف والتطرف بكل صوره وأشكاله، وكيفية مواجهة التشدد والتطرف الديني، وتضم عددا من الموضوعات أبرزها (التطرف في فهم النصوص .. المشكلة .. والعلاج)، (أصول التعايش السلمي وثمراته)، (مقومات العقل الناقد وتفكيك الفكر المتطرف)، (فقه المقاصد الشرعية)، (التوظيف الدعوي لوسائل التواصل الاجتماعي)، (ضوابط الفتوى والإفتاء)، (معالم المنهج الأزهري)، (سيكولوجية الفكر التكفيري).

تأتي الدورة ضمن جهود الأزهر الشريف، لخدمة أئمة ودعاة العالم الإسلامي؛ لصقل خبراتهم الدعوية والشرعية لنشر صحيح الدين ومواجهة الأفكار المتطرفة، وإزالة الصورة المشوهة المغلوطة عن الدين الحنيف، على أيدي نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس، وتستمر فعالياتها على مدار أسبوعين.

الأزهر أكاديمية الأزهر أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ الشيخ زايد الفهم الصحيح للدين ونبذ العنف والتطرف جهود الأزهر الشريف

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