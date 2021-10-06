تعليم قنا تكرم الأوائل والموهوبين فى احتفال الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

نظمت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الأربعاء ، احتفالية كُبري بمناسبة الذكرى الـ ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و العميد أحمد عوض، المستشار العسكري للمحافظة، و لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، و رجال الدين الإسلامي و المسيحي، و الطلاب، و أولياء الأمور .

تضمنت الاحتفالية تكريم أوائل الطلاب المتفوقين دراسياً و الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في الأنشطة الطلابية، حيث تم تكريم الحاصلين على مراكز متقدمة في امتحانات الثانوية العامة على مستوي الجمهورية و هما الطالبان مصطفي حسين عبد الباسط الحاصل على المركز الثاني علمي علوم على مستوي الجمهورية و الطالب معتز حموده الحاصل علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية من معهد النور للمكفوفين.

كما جرى تكريم 85 معلما و طالبا لتفوقهم في المسابقات التي نظمتها وزارة التربية و التعليم بمختلف الأنشطة العلمية و الثقافية والفنية والرياضية والدينية و التربوية .

و هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم، القيادة السياسية و محافظ قنا بمناسبة الذكري 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، مؤكداً أن ملحمة العبور ستظل مسطّرة بحروف من نور في ذاكرة الوطن ومصدر الهامٍ لتجاوز التحديات و الصعاب التي من الممكن ان يتعرض لها الوطن، فقواتنا المسلحة أبدا لم يفتر عزمها و لم يقتصر دورها علي حماية حدودنا فحسب بل هي يدٍ تُبني ويدٍ تحمل السلاح.



وأشار خالد ، إلي أن الأنشطة الطلابية تهدف في المقام الاول إلى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية، حيث أنها تعد الجناح الثاني لبناء شخصية الطالب وهي الجزء المكمل و المتمم للجانب التعليمي.

جدير بالذكر أن الحفل شهد عرض مجموعة من الفقرات الفنية و الأغاني الوطنية، فضلاً عن عرض فيلمين تسجيليين الأول عن انتصارات أكتوبر المجيدة و الثاني عن ملحمة العبور الثاني في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي و حجم المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قري محافظة قنا من خلال مبادرة الأتوبيس الطائر التي اطلقتها مديرية قنا للتربية والتعليم بهدف تعزيز روح الإنتماء للوطن لدي طلاب المدارس، و التي نالت إعجاب الحاضرين .

تكريم الطلاب المتفوقين بقنا

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