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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرصاصة لا تزال في جيبي.. محمود يس يتصدر تويتر

محمود يس من فيلم
محمود يس من فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"

تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم؛ بالذكرى الثامنة والأربعين على  نصر السادس من أكتوبر عام 1973، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

 

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنان الراحل محمود يس، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة"تويتر"، عن دوره في فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي”.

 

وتصدر اسم محمود يس قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا عن دور محمود يس في فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي”، بمناسبه ذكري نصر أكتوبر، كالاتي:

 

  • النادر صاحب المبادئ والأحلام العظيمه الفنان المثقف التاريخ المشرف مكتبه كامله من الأفلام السينمائية والدراما التلفزيونية والتي لن تكرر.
  • لم تكن ابدا فنانا عاديا يأتي ويذهب وداعا محمود يس عبقريه الأنسان.
  • الرصاصة لا تزال في جيب الاستاذ محمود يس.
  • الف رحمه ونور علي جندي السينما المصريه صوت مصر #محمود_يس.

 

جدير بالذكر أنه من أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، الرصاصة لا تزال فى جيبي، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في كافة المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و" بورسعيد" و" الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا كافة عمليات التصوير، وتدور أحداثه حول المجند الشاب" محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبدالقدوس والاخراج لـ حسام الدين مصطفى وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.

 

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حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في تاريخ مصر


وتعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحًا لنصر مبين.

 

وفي مثل هذا اليوم في الخامس من أكتوبر عام ١٩٧٣؛ أصدر الرئيس الراحل أنور السادات ؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ "التوجيه الإستراتيجي" للفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة.

 

وقال السادات في التوجيه الإستراتيجي:

بناءً على التوجيه السياسي العسكري الصادر لكم منى فى أول اكتوبر 1973 وبناء على الظروف المحيطة بالموقف السياسي والاستراتيجى قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام الاستراتيجية الآتية:

١ -  إزالة الجمود العسكري الحالى بكسر وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 6 أكتوبر 1973.

٢ - تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة فى الأفراد والأسلحة والمعدات.

٣ - العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة.

و تنفذ هذه المهام  بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية.

 

نصر السادس من أكتوبر الفنان الراحل محمود يس محمود يس فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” الرصاصة لا تزال في جيبي

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