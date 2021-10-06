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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مادلين طبر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بصورة من فيلم "الطريق إلى ايلات"

مادلين طبر برفقه
مادلين طبر برفقه عزت العلايلي من فيلم “الطريق الي ايلات”

احتفلت الفنانة مادلين طبر بذكري نصر أكتوبر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

ونشرت مادلين طبر صورة برفقة الفنان الراحل عزت العلايلي، من كواليس فيلم "الطريق الي ايلات".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ مادلين طبر، كالاتي:

“كل سنة وانتي طيبة - نجمة رائعة - احلي فيلم الطريق الي ايلات”.

 

وتحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم؛ بالذكرى الثامنة والأربعين على  نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

 

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وخاضت مصر في معركة العزة معارك كبرى ضد الاحتلال الإٍسرائيلي، وكبدته خسائر فادحة.

 

وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 48 عامًا، على ذكرى تحرير الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

 

وعبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في مصر وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم.

 

مادلين طبر برفقه عزت العلايلي من فيلم “الطريق الي ايلات”
الفنانة مادلين طبر مادلين طبر نصر اكتوبر فيلم الطريق الي ايلات الطريق الى ايلات نصر السادس من أكتوبر

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