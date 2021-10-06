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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يتعادل مع سموحة وديا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد

صدى البلد

خاض فريق البنك الأهلي اليوم مباراته التجريبية الثالثة أمام نظيره سموحة باستاد الإسكندرية وانتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف استعدادا لإنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.


وعن المباراة أشرك خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً علي مدار شوطي المباراة لتجهيزهم وإكسابهم حساسية المباريات والإطمئنان علي الحالة البدنية لجميع اللاعبين.

 
بدأ فريق البنك الأهلي شوط المباراة الأول بتشكيل مكون من  احمد صبحي في حراسة المرمى وأمير مدحت ومحمد دبش ومصطفي إيفا ويعقوبو في خط الدفاع.

محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد هلال ومحمد بسيوني وموسي دياوارا في خط الوسط وأسامة فيصل رأس حربة.


وظهر الانسجام بين لاعبي فريق البنك الأهلي والترابط بين الخطوط خلال هذا الشوط وخلق لاعبي الفريق أكثر من فرصة علي مرمي سموحه ولكن لم تترجم لأهداف وقبل انطلاق شوط المباراة الثاني أجري خالد جلال 3 تغيرات بنزول أحمد السعدني في حراسة المرمى وكريم بامبو وأحمد سعيد وخروج أحمد صبحي ومعروف يوسف وموسي دياوارا وظهرة تعليمات خالد جلال للاعبين بين شوطي المباراة بالتحرك بصورة أكبر بدون كرة وذيادة في إيقاع اللعب مما مكن فريق البنك الأهلي من الاستحواذ علي الكرة في فترات كبيرة من هذا الشوط   ومع مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الثاني أجري خالد جلال 4 تغيرات بخروج محمد هلال ومحمد دبش و مصطفي إيفا ويعقوبو  ونزول اسامة ابراهيم وشادي رضوان واحمد ياسين وعاصم صلاح وفي المقابل أجري أحمد سامي عدد من التبديلات لتجهيز لاعبيه وتبادل كلا الفريقين إمتلاك الكرة في منطقة وسط الملعب مما أدى الي ذيادة في الالتحامات القوية بين اللاعبين.

 تجهيز اللاعبين

واستكمالا لعملية تجهيز اللاعبين أجرى خالد جلال تبديلاته الأخيرة بنزول فادي فريد ومحمد لعبة ومحمود السيد وخروج أسامة فيصل ومحمد فتحي ومحمد بسيوني وظل السيجال بين الفريقين حتي النهاية. غاب عن فريق البنك الأهلي في مباراة اليوم محمد حامد ومحمد مصطفي ميدو والزنفلي ومحمود قاعود وأحمد العش لخوضهم مرانا خفيفا قبل انطلاق اللقاء.


ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة فريق المصري غداً الخميس ضمن برنامج المباريات الودية الذي أقره خالد جلال المدير الفني للفريق.

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