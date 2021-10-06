عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن تهنىء الرئيس بذكرى احتفالات أكتوبر

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

تتقدم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها التابعة،بخالص التهنئة إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، والتي سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة بطولية استردت فيها الأرض ببسالة وشجاعة رجالها، وستظل محفورة في ذاكرة ووجدان التاريخ  وشعبنا العظيم.

وتتقدم وزيرة التضامن بخالص التهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم بمناسبة ذكري انتصار حرب أكتوبر، وتُثني على جسارة جيشنا العظيم ورباطة جأشه، وما زال جيشنا يضرب أروع الأمثلة في مواجهة المخاطر والارهاب وأعداء الوطن.

وتؤكد القباج أن مصرنا الحبيبة تستحق أن يبذل كل مصري دماءه من أجل الحفاظ على مصر واستقرارها وصون كرامة شعبها الأصيل.

نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر التضامن

ترشيحاتنا

أول رياضي يصاب بفشل النخاع العظمي| الكموني يطلق حملة مانحي الأمل من سويسرا

فى عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات ريم البارودي تكشف عن أنوثتها

الذهب يواصل الهبوط مع صعود الدولار وعوائد السندات

بطولات الصاعقة في نصر أكتوبر 73.. تدمير عشرات الدبابات وأسر العديد من الجنود.. ومنع قوات شارون من دخول الإسماعيلية

الصين: الصدام بين واشنطن وبكين سيدمر البلدين والعالم

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

تحية للسادات.. السيسي : قواتنا المسلحة الباسلة أعادت إلى الأمة الثقة بنفسها

بعد فضيحة انخفاض فاعلية اللقاح ضد كورونا.. رد عاجل من فايزر

شوبير : حسام غالي لن يترشح في انتخابات الأهلي .. شاهد

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

فيديو

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

رجيم خاطئ.. إطلالة صادمة لـ أمل إبراهيم بعد غياب طويل .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ