وزيرة التضامن تهنىء الرئيس بذكرى احتفالات أكتوبر

تتقدم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها التابعة،بخالص التهنئة إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، والتي سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة بطولية استردت فيها الأرض ببسالة وشجاعة رجالها، وستظل محفورة في ذاكرة ووجدان التاريخ وشعبنا العظيم.

وتتقدم وزيرة التضامن بخالص التهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم بمناسبة ذكري انتصار حرب أكتوبر، وتُثني على جسارة جيشنا العظيم ورباطة جأشه، وما زال جيشنا يضرب أروع الأمثلة في مواجهة المخاطر والارهاب وأعداء الوطن.

وتؤكد القباج أن مصرنا الحبيبة تستحق أن يبذل كل مصري دماءه من أجل الحفاظ على مصر واستقرارها وصون كرامة شعبها الأصيل.