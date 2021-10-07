مواعيد مباريات اليوم الخميس 7- 10- 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 7-10-2021، عددا من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أهمها لقاء منتخب بلجيكا ضد فرنسا في قمة كروية عالمية يستضيفها ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة ميلانو الإيطالية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة



بلجيكا X فرنسا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم



أوروجواىX كولومبيا– الساعة 1 صباح الجمعة

فنزويلاX البرازيل– الساعة 1:30 صباح الجمعة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

باراجوايX الأرجنتين– الساعة 2 صباح الجمعة على قناة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الإكوادورX بوليفيا– الساعة 2:30 صباح الجمعة

مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم



ليبيرياX الرأس الأخضر– الساعة 3 مساء

تنزانياX بنين– الساعة 3 مساء

جمهورية الكونغوX مدغشقر– الساعة 3 مساء

نيجيرياX أفريقيا الوسطى– الساعة 6 مساء

روانداX أوغندا– الساعة 6 مساء

غينيا الإستوائيةX زامبيا– الساعة 6 مساء

تونسX موريتانيا– الساعة 9 مساء

مالىX كينيا– الساعة 9 مساء



مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم



كورياX سوريا– الساعة الواحدة ظهرا

العراقX لبنان– الساعة 4:30 مساء

الصينX فيتنام– الساعة 5 مساء

الإماراتX إيران– الساعة 6:45 مساء

السعوديةX اليابان– الساعة 7 مساء

أسترالياX عمان– الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم



الولايات المتحدة الأمريكيةX جامايكا– الساعة 1:30 صباح الجمعة

الهندوراسX كوستاريكا– الساعة 2 صباح الجمعة