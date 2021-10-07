بينهم 4 أطفال ..مصرع 8 في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي|صور

لقي 8 أشخاص بينهم 4 أطفال مصرعهم في حادث مروري بنطاق محافظة الجيزة، صباح اليوم الخميس.

الحادث جاء بسبب انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل نفق أطفيح في الجيزة اتجاه محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات مرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة في الجيزة بوقوع حادث مروري قبل نفق أطفيح اتجاه بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود وفيات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي.



وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن السيارة كان بداخلها 8 أشخاص بينهم سيدة حامل في شهرها الأخير، وتبين إجهاض جنينها ووفاة جميع الركاب متأثرين بإصابات جسيمة.

وقام رجال الإسعاف بنقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أطفيح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة