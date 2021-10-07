أول شعاع نور شافته القيادة في ضلمة النكسة.. اللواء نصر سالم يكشف أحداث 5 يونيو

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: "إحنا بدأنا كاستطلاع يوم 5 يونيو لحد أكتوبر 1973، وصدرت الأوامر بانسحاب الجيش المصري وانسحبت القوات المصرية، ويوم 9 دمرنا المعابر كلها خشية أن يطارد العدو قواتنا غرب القناة ".





وأضاف اللواء نصر سالم: "القيادة العامة فوجئت بأن عناصر استطلاع القوات التي انسحبت ما زالت موجودة في سيناء وتبلغ عن العدو، وده حصل لأن عنصر الاستطلاع أول ما تقوم الحرب بيندفع ويعمل على العدو ويصاحب العدو أينما كان عشان يبلغ عنه، وده كان أول شعاع نور شافته القيادة في ضلمة النكسة وصدرت الأوامر لهذه العناصر بأن تستمر في أماكنها".





وأوضح اللواء نصر سالم أن القيادة بدات بتجهيز مجموعات أخرى جديدة مكونة من فردين ومجهزة للبقاء للفترة أطول ومن ثم بدأت باستبدال مجموعة جديدة بأخرى قديمة، وعلى مدى ست سنوات لم يخلُ جبل في سيناء من عنصر استطلاع خلف الخطوط.



وأكد أن هذا الكم من الاستطلاعات طوال فترة الـ6 سنوات كان السبب في جعل سيناء كتابا مفتوحا أمام القيادة العامة، حيث قامت القيادة بوضع خطة العبور كاملة ووضع أهداف دقيقة وكانت المعلومات عنها مؤكدة.



اللواء نصر سالم يوضح ما حدث يوم 5 يونيو - YouTube