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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حافية القدمين.. بسنت شوقي باطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

بسنت شوقي
بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة جديدة لها بلوك جرئ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وتظهر بسنت شوقي في الصورة حافية القدمين، مرتدية فستان كات باللون الأبيض، تاركة شعرها الطويل منسدل، وخلفها منظر طبيعي خلاب للبحر.

 

وعلقت بسنت شوقي علي الصورة كاتبة:" في البحر سمكة".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ بسنت شوقي، كالاتي:

“احلي سمكة - جميلة - احلي بسنت بحبك”.

 

يذكر أن اخر اعمال بسنت شوقي في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق، شريف سلامة، مي سليم وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

 

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زواج بسنت شوقي

 

وعقد محمد فراج وبسنت شوقي، قرانهما، الشهر الماضي، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني ومشاهير مواقع التواصل.


وحضر عقد القران العديد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.


والتقط محمد فراج صورًا له مع بسنت شوقي في لقطة طريفة بعد عقد قرانهما تحت لافتة بعنوان "أنا لا أطيق الانتظار" وهي الجملة الشهيرة لشخصية "الشيخ مؤنس" التي جسدها فراج في مسلسل "لعبة نيوتن".

 

الفنانة بسنت شوقي بسنت شوقي لوك جرئ مسلسل لحم غزال محمد فراج

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