تحيا مصر.. نوال الزغبي تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

احتفلت الفنانة نوال الزغبي بذكرى نصر أكتوبر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر”.

وكتبت نوال الزغبي في تغريدة لها: “في ذكرى نصر أكتوبر، ألف تحية لكل من شارك في حرب أكتوبر وكل من ضحى بحياته لتحيا #مصر أم الدنيا #أكتوبر_النصر #العبور_إلى_المستقبل #٦_أكتوبر”.

واحتفلت مصر والقوات المسلحة أمس، الأربعاء، بالذكرى الثامنة والأربعين على نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

وخاضت مصر في معركة العزة معارك كبرى ضد الاحتلال الإٍسرائيلي، وكبدته خسائر فادحة.

وتحتفل مصر هذه الأيام بمرور 48 عامًا، على ذكرى تحرير الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967 حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في تاريخ مصر



وتعد حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحًا لنصر مبين.

وفي مثل هذا اليوم في الخامس من أكتوبر عام ١٩٧، أصدر الرئيس الراحل أنور السادات "التوجيه الاستراتيجي" للفريق أول أحمد إسماعيل، وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة.

وقال السادات في التوجيه الاستراتيجي:

بناءً على التوجيه السياسي العسكري الصادر لكم منى فى أول اكتوبر 1973، وبناءً على الظروف المحيطة بالموقف السياسي والاستراتيجى، قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام الاستراتيجية الآتية:

١ - إزالة الجمود العسكري الحالى بكسر وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 6 أكتوبر 1973.

٢ - تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة فى الأفراد والأسلحة والمعدات.

٣ - العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة.

وتنفذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية.