بـ فستان وردي منقوش .. أحدث إطلالة لـ أنغام

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت أنغام مرتدية فستانا اوف شولدر منقوشا بالورد، وردي اللون، تاركة شعرها القصير منسدلًا علي كتفيها، مع ميك اب رقيق يبرز ملامح وجهها الفاتنة.

وعلقت أنغام علي الصورة بكلمات من أحدث أغانيها “برضه بتوحشني”، كالاتي: “عوضني الوقت اللي انا عيشته من غيرك في حياتي .. وكلام الحب اللي واحشني من صوتك يا حياتي”.

تحيي النجمة أنغام، حفلا غنائيا كبيرا اليوم، الخميس، بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات بالصالة المغطاة بحدائق أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

يقام الحفل برعاية جهاز مدينة حدائق أكتوبر تحضر أنغام الحفل بمصاحبة راندا رياض، مديرة أعمالها.

وتغني أنغام بالحفل باقة من أجمل أغانيها منها “بلدى التاريخ، حاله خاصه جدا، بتوصفنى، سيدى وصالك، عمرى معاك، أكتب لك تعهد، عرفها بيا، ولادبلت، بعتلى نظره، أنا بعته كتير، نفس الشوق مهزومه، اتجاه واحد، حته ناقصة".

أحدث أعمال أنغام أغنيات "أنا بعته كتير"، وحققت نجاحاً كبيراً، وأغنية “برضه بتوحشنى” ديو لأول مرة مع وائل كفورى، وأغنية “ونفضل نرقص” التى حققت نجاحاً جماهيرياً غير مسبوق.