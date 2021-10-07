عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش: مواجهة ليبيا حياة أو موت والفوز وحده هدفنا

صدى البلد

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم أن مباراة غدا أمام ليبيا حياة أو موت بالنسبة لنا ونريد الفوز فقط لا غير .

 

وقال كيروش أن ليبيا الآن متصدرة المجموعة وأي نتيجة غير الفوز غدا ستكون الأمور صعبة للغاية.

 

وأضاف أنه درس ليبيا جيدا قبل المواجهة المرتقبة مع منتخب الفراعنة مساء غدا  الجمعة .
 

وقال كيروش أن كرة القدم لا تعترف سوي بالجهد والعرق ولابد من أن يبذل الجميع أقصي جهد ممكن من أجل العبور وتحقيق الفوز .

 

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

 

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:-
علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.

ترشيحاتنا

6 أسرار لآية الكرسي.. داوم عليها وترقب المعجزات

تدمير إيلات حول حياته|البطل عزت حسن عبد العال يكشف دوره بنصر أكتوبر

الجمارك : تسريع إنهاء الإفراج لخفض أسعار السلع .. فيديو

تراجع علاقات لندن مع باريس وبروكسل واتهامات لـ ماكرون بسرقة لقاحات كورونا

مجلس الفقه: العقيدة العسكرية المصرية مثل أعلى في التواضع والالتزام

فرض إرادة السلام.. اللواء علاء عز الدين يكشف عن الغرض الرئيسي من حرب أكتوبر 1973

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يحسم مصير مشاركة محمد الشناوي أمام ليبيا

تجربة ستظل غالية علي قلبي.. ميدو يعلن رحيله عن برنامج "أوضه اللبس"

المحكمة الرياضية تصدم الزمالك بـ رفض الطعن على رفع إيقاف القيد

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية.. صور

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزلت الفن 17 سنه.. نادين: الجيل الجديد ميعرفنيش وبيسالوا عملوني نجمة لية؟"فيديو"

خدماته تطوعية| البيه محلل .. كيف أنقذ 33 أسرة بعد الطلقة الأخيرة؟

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

فيديو

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

المزيد

ساحة رأي

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

اﻟﻤﺰﻳﺪ