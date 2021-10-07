كيروش: مواجهة ليبيا حياة أو موت والفوز وحده هدفنا

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم أن مباراة غدا أمام ليبيا حياة أو موت بالنسبة لنا ونريد الفوز فقط لا غير .

وقال كيروش أن ليبيا الآن متصدرة المجموعة وأي نتيجة غير الفوز غدا ستكون الأمور صعبة للغاية.

وأضاف أنه درس ليبيا جيدا قبل المواجهة المرتقبة مع منتخب الفراعنة مساء غدا الجمعة .



وقال كيروش أن كرة القدم لا تعترف سوي بالجهد والعرق ولابد من أن يبذل الجميع أقصي جهد ممكن من أجل العبور وتحقيق الفوز .

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:-

علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.