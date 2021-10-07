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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعتزلت الفن 17 سنه.. نادين: الجيل الجديد ميعرفنيش وبيسالوا عملوني نجمة لية؟"فيديو"

نادين
نادين

حلت الفنانة نادين، ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها عن دورها ضمن حكاية “ عائلة جيجى ” ، والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل “ وراء كل باب ” .

 

وتمكنت نادين من خطف الأنظار بعد أدائها المميز فى العمل ، الذى حقق نسبة مشاهدة عالية وتفاعل عدد كبير من الجمهور معه، خاصة وإنه ناقش لأول مرة فى الدراما المصرية قضية الحيل التى يقوم بها بعض “البلوجرز" تجاه المتابعين ، وحظر استخدام مواقع التواصل الإجتماعى دون وعى .

 

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وخلال الندوة كشفت نادين أن الجيل الجديد لايعرفها ، خاصة وانها إعتزلت الفن لمدة 17 عاماً بعد أن قدمت الفوازير وعدد من الأعمال الفنية فى التليفزيون والسينما . 

 

وتابعت نادين حديثها قائلة : الجيل الجديد يعتبرنى وجه جديد ، ويسالنى دائماً “ هما جيبنها وعاملينها نجمة لية ؟ ” ، إذ انه لا يعرف تفاصيل  مشوارى الفنى ، فقد إعتزلت الفن لمدة 17 عاماً ،   وعدت من جديد بعد أن ظهر مئات الممثلات على الشاشة ، فمن يعرفنى جيداً هو جيلى ، " . 

 

وتضيف نادين : " أحرص على الظهور فى بعض البرامج التليفزيونية حتى يعرف الجيل الجديد تاريخى الفنى وما قدمت قبل ذلك " . 

 

نادين فى ضيافة "صدى البلد" لتكريمها عن مسلسل "عائلة جيجى".. صور

عودة نادين إلى التمثيل.. شاهد بوستر حكاية "عائلة جيجي"

 

جيجى وزيزى : 

 

الجدير بالذكر ان مسلسل حكاية عائلة جيجي شارك فى بطولته بجانب  نادين كل من الفنانة ليلى عزب العرب وهند عبد الحليم وأسلام جمال من إخراج منال الصيفى .

 

وتناول العمل مخاطر السوشيال ميديا وخداع بعض البلوجرز الى المتابعين ، حيث جسدت الفنانة ناين شخصية جيجى وهى أم لثلاثة أبناء يقومون ببث فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعى . 

 

كانت نادين قد شاركت فى مسلسل خلى بالك من زيزى والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى ، وهو بطولة الفنانة أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاءالطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد  تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابةمريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

 

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نادين الفنانة نادين حكاية عائلة جيجي ورا كل باب عائلة جيجى

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