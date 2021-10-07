د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري



المقصود بالتعليم الإلكتروني.. هو نظام تفاعلي يُقدم للمتعلم باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ويعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة تعرض المقررات الدراسية عبر الشبكات الإلكترونية، وتوفر سبل الإرشاد والتوجيه والاختبارات، وكذلك إدارة المصادر والعمليات وتقويمها، كما أنها طريقة تعليمية حديثة تُستخدم فيها أدوات الاتصال من حواسب آلية وشبكات الوسائط المتعددة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية، سواء قبل أو أثناء أو بعد الحصة الدراسية، ويتضمن نمطين، هما نمط التفاعل المتزامن أثناء عرض المادة، ونمط التفاعل غير المتزامن خارج وقت عرض المادة التعليمية.

الفائدة المرجوة من تنمية وإعداد الموارد البشرية بمؤسسات التعليم الأزهري في العصر الرقمي:

تعد تنمية الموارد البشرية الأكاديمية بالمؤسسات التعليمية أحد العناصر الهامة في تحريك القدرات والكفاءات في ظل تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى جعل الأزهر الشريف يهتم بصياغة استراتيجياته في بناء موارده البشرية الأكاديمية بحيث لا يعتبره هدفًا في حد ذاته بل وسيلة للوصول إلى المستوى المرغوب وتحقيق أهدافه، ويعتمد نجاح الأزهر الشريف بقدرته على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة بكفاءة عالية من خلال تلبية احتياجاته ودعمه من أجل مواكبة التغييرات المتسارعة في عالم تكنولوجيا المعلومات.

أهمية التطبيق الرقمي للعملية التعليمية في الأزهر الشريف:

تبرز أهمية التطبيق الرقمي في مجال التعليم نسبة لنوع المعلومات التي يُراد منها الفهم والاستيعاب الدقيق مع ضرورة ابتكار أساليب تقديم وعرض مختلفة تسهم في خلق تفاعل إيجابي في صفوف الطلاب، وتُستخدم فيه الحلول التقنية لمعالجة المشكلات المتجذرة في المنظومة التعليمية ودمجها في كل مكوناتها، وكذلك تدريب المعلمين على تدريس المناهج التعليمية الرقمية المصممة بطريقة مبتكرة والوصول إلى بيئة تعليمية رقمية متكاملة، تحقق غايتَي الفائدة والترفيه في الوقت ذاته، وتضمن التواصل الفعّال بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، فالمعلم الذي كان يقضي ساعات طويلة في التحضير للدرس والبحث عن وسائل تعليمية مناسبة له وآليات للتقويم وتقديم التغذية الراجعة للمتعلمين وللإدارة ولأولياء الأمور أصبح بإمكانه أن يدير هذه المنظومة من خلال مجموعة من الأدوات التي توفر له وقتاً مناسباً لتطوير ذاته والاطلاع على التجارب الحديثة في مهارات التدريس، إلى جانب الاطلاع على أحدث المعلومات في مجال تدريسه، كما أنها تتيح للمعلم وللمتعلمين مساحات زمنية أكبر للتواصل داخل الفصل وخارجه من خلال أدوات النقاش وما يماثلها في أنظمة إدارة التعلّم المتعدِّدة، إن التحول الرقمي في التعليم بهدف تجويده قد أتاح للمتعلمين فرصاً أكثر للمشاركة في العملية التعليمية وأن يصبحوا أحد أركانها وتحولوا من متلقين إلى أعضاء فاعلين ومؤثّرين، كما أنهم وجودوا أكثر من طريقة للتواصل مع المعلمين بعيدًا عن رتابة اليوم الدراسي وضغوط العمل التي يلاقيها المعلم.

فوائد الرقمنة:

نعم. فقد تغيرت الطريقة التي نؤدي بها أبسط المهام مثل سداد مدفوعات المشتريات أو تنظيم الخطط مع الأصدقاء مع ظهور التقنيات الرقمية, حيث كانت هناك فوائد كبيرة لرقمنة المجتمع، والتي تشمل: الراحة المتزايدة، الاعتماد الأقل على الموقع الجغرافي، زيادة توافر المعلومات، التواصل الفوري حتى عبر مسافات كبيرة أو بين البلدان، أوقات معالجة أسرع؛ وبالطبع، خضع التعليم أيضًا لعملية الرقمنة، وينطبق هذا على جميع أنواع المؤسسات التعليمية، من المعاهد، والجامعات، ومراكز التدريب، ولقد نمت صناعة التعليم الإلكتروني بشكل سريع للغاية خلال العقد الماضي، وأصبح الآن أول نقطة اتصال للعديد من المتعلمين المحتملين والشركات التي تبحث عن حلول تدريبية، وأدى نمو التعليم الإلكتروني إلى مجموعة واسعة من الحلول التعليمية الرقمية الجديدة، بما في ذلك المنصات التعليمية مثل أنظمة إدارة التعلم (LMS) وأنظمة إدارة محتوى التعلم (LCMS)، ويمكن أن تكون هذه الحلول التعليمية الرقمية مفيدة للغاية لمجموعة واسعة من المتعلمين بما في ذلك أولئك الذين يحضرون الدورات الدراسية التقليدية القائمة على الفصول الدراسية، وكذلك يمكن أن تكون برامج التعليم المختلطة التي تتضمن التدريس وجهًا لوجه مع النسخ الاحتياطي من المنصات التعليمية طرقًا ممتازة لقادة الدورة التدريبية لضمان حصول طلابهم على أفضل الأجزاء من كلا الخيارين، وهو ما تطبقه المؤسسات التعليمية بالأزهر الشريف.

أثر فيروس كورونا على التعليم:

قد فرضت جائحه كورونا تحديات كبيرة وكثيرة على التعليم بمصر والعالم، حيث سارعت كافة الأنظمة التعليمية بالعالم على ايجاد حلول تحسبًا لاستمرار التعليم عن بعد نظرًا للإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا فكان الإسراع نحو التحول الرقمي وربط الطلاب بالمدارس بسوق العمل وفق أحدث انظمه التعليم بالعالم، حيث يعتمد stem، على الربط بين المعهد الأزهري والمجتمع ومجالات العمل، ويكفل تطبيق العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بهدف دعم المزيه التنافسية للطلاب.

متطلبات التحوّل الرقمي في الأزهر الشريف:

تبدو متطلبات التحوّل الرقمي ثابتة في مختلف القطاعات مع بعض الاختلافات النوعية، فصياغة استراتيجية رقمية تحتاج استثمار خبرات علمية لتطوير كوادر بشرية وتأهيل فرق مهنية تدير البيئات التقنية والبنية التحتية الخاصة بها بشكل جيد، ومن ثم صياغة خطة خاصة تبعاً لكل نموذج، وتوفير منصات تعليمية ومنظومة من الأجهزة وأنظمة التشغيل، ووسائط التخزين والبرمجيات، وهي ثقافة كاملة ربما لن تبدو سهلة في البداية، بخاصة إذا استثمر فيها الجيل القديم من المعلمين، الذي ربما تُعيقه المقاومة الثقافية للتغيير، فهي تحتاج من مستخدميها الإلمام بعديد من المهارات والتقنيات للوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق نتائج فعالة من هذه العملية، وعند الافتقار للخبرات المناسبة سيبدو الأمر أصعب بكثير، ولكن التحديات الأساسية تكمن في آلية وضع الاستراتيجية ذاتها وفي خصوصية البيانات وحمايتها.

أثر التحول الرقمي على مستقبل الطالب الأزهري:

إن التحول الرقمي أصبح ضرورة للوصول إلى التعليم العميق المبني على استخدام استراتيجيات تعلّم تعتمد على التفكير الناقد والإبداعي والتحليل والتطبيق وغيرها من المهارات التي تعد عاملًا مؤثّرًا في مسيرة الطلاب مهنيًا واجتماعيًا في المستقبل وتجعل منهم قادة وليسوا مجرد آلة في عجلة العمل والتنمية، والتحول الرقمي في التعليم لابد أن ينعكس على جودة الخدمات التي تقدم للمستفيدين الآخرين من التعليم سواء إداريًا أو مهنيًا مثل أولياء الأمور وراغبي الحصول على المنح والبعثات وغيرها من الخدمات الخاصة بمنظومة تعليم الوافدين بالأزهر الشريف، وهذه الخدمات ربما ينظر البعض لها على أنها خارج منظومة التعليم ولكنها بالفعل هي جزء منه، بل هي أحد المعايير التي يتم تقييم جودة العمل في المؤسسات بناءً عليها من خلال التغذية الراجعة من هؤلاء المستفيدين.

في النهاية يمكن القول إن تكاتف المؤسسات التعليمية بالأزهر الشريف مع التحول الرقمي يضمن استمرارية المؤسسات واستكمال العملية التعليمية، فمن خلال الرقمنة، يصبح الاتصال بين المؤسسات التعليمية والطلاب والمعلمين أكثر مرونة، علاوة على ذلك، فإنه يعمل على تحقيق أفضل استخدام للموارد الحالية، كما أن تدفقات العمل والبوابات المركزية المزودة بأدوات لإدارة الطلبات تعمل على تحسين تجربة الطالب حيث يمكنك ضمان الكفاءة والدقة وبالتالي تحقيق جودة التعليم.