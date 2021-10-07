توقعات..سلالة دلتا قد تكون المتحور الأخير لفيروس كورونا

على الرغم مما يشهده العالم يوميا من زيادة اعداد الوفيات بفيروس كورونا إلا أن عضو الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم يفجيني كونين خرج ببعض التوقعات بإن سلالة "دلتا" قد تكون المتحور الأخير للفيروس.

وأضاف أنه منذ حوالى شهرين ظل متحور دلتا مستقرا وأنه كلما زاد تمحور الفيروس بات تطوره أقل بكثير إلى شكل أعلى من العدوى".

وأشار أنه لا يستطيع الجزم بأن الفيروس لن ينتقل إلى مستوى جديد من التطور، لكن الوضع ليس في غاية السوء.

دلائل الأنتهاء

فى السياق نفسه كشف خبير امريكى سكوت جوتليب عن دلائل انتهاء موجة دلتا إلى الأبد فى غصون أشهر وتراجع الإصابات الجديدة بعد أن ظهرت انخفاض ملحوظ خلال فصل الصيف منوها إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه هى آخر موجة بالعدوى خاصة مع توافر اللقاحات للأطفال أيضا ..

من جانبه أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه من غير المتوقع اختفاء سلالة دلتا بغضون شهر ، كما يتوقع الخبير الأمريكى وتستند التنبؤات إلى سيناريوهات مختلفة يمكن لعوامل مثل السلوكيات الشخصية معدلات التطعيم و ظهور متغير جديد أن تغير التوقعات.



أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن متغير دلتا كان عاملاً مهمًا في إحداث طفرات جديدة وسيستمر في التخلص التدريجي من الطفرات القديمة مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية قد حذرت بالفعل من أنه من المتوقع أن يتفوق متغير دلتا بسرعة على المتغيرات الأخرى ويصبح السلالة المتداولة المهيمنة خلال الأشهر المقبلة.