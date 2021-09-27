عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متغير دلتا يزداد سوءًا.. شبح البطالة يهدد ملايين الأمريكان بسبب خطورة المتحور

متغير دلتا
متغير دلتا

قالت محافظ الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، اليوم "الاثنين"، إن تأثير متغير دلتا كوفيد 19 على القوى العاملة الأمريكية قد يتفاقم في الأشهر المقبلة لإبطاء أهداف أصحاب العمل بشكل كبير لإعادة الموظفين إلى مواقعهم أو مكاتبهم.
 

وأضافت لايل برينارد، في خطاب تم إعداده لإلقائه في مؤتمر أعمال في أرلينجتون بولاية فرجينيا الامريكية: "بينما آمل في إدخال تحسينات على تقرير التوظيف الصادر في سبتمبر مع العودة إلى التعليم الشخصي، من المحتمل أن تكون تأثيرات دلتا قد أدت إلى إطالة قيود تقديم الرعاية".
 

لبنان.. 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا و"دلتا" يبسط سيطرته على البلاد

كيف غيّر متحور دلتا أعراض فيروس كورونا ؟ .. دراسة توضح

ولتوضيح وجهة نظرها، قالت برينارد إنه تم إغلاق 2000 مدرسة بسبب  كوفيد 19 في ما يقرب من 470 منطقة تعليمية في 39 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية.
 

في حين أن الاضطرابات تستمر لأقل من ستة أيام في المتوسط ​​، فإن احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات غير المتوقعة قد يؤدي ببعض الآباء إلى تأخير خططهم للعودة إلى أعمالهم.

 

وبالمثل، أدت التحديات المتعلقة بـ  كورونا إلى تقليل توافر الرعاية النهارية، ومرحلة ما قبل المدرسة، ورعاية ما بعد المدرسة، وهو ما يزيد من تعقيد قرارات عودة الاباء إلى اعمالهم.
 

وتابعت برينارد أنه مع وجود فرص عمل قياسية ومعدل بطالة أعلى بقليل من 5٪، ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل فوق وظيفة شاغرة واحدة لكل باحث عن عمل ، وكانت الآن في مستويات ما قبل الوباء.

القوى العاملة أعراض فيروس كورونا فرجينيا الأمريكية فيروس كورونا ولاية فرجينيا 50 ولاية أمريكية الاحتياطي الفيدرالي إصابة جديدة بفيروس كورونا

موضوعات متعلقة

السفير المصري في طوكيو يشارك في حلقة نقاشية للترويج للمتحف المصري الكبير.. صور

وسط بوادر أزمة طاقة..شبكة لسرقة الوقود تثير ذعر البريطانيين..وجونسون يهدد باستدعاء الجيش

إيران ترفض السماح لمفتشي الطاقة الذرية بمراقبة أنشطة منشأة كرج النووية .. وهذه هى الأسباب

يقتل كورونا .. فايزر تخطط لإطلاق عقار جديد مضاد للفيروسات الخطرة

هل يمكن تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟.. مراكز الصحة الأمريكية تجيب

سفير مصر بهلسنكي يلتقي بفريق المنتخب الوطني للريشة الطائرة.. صور

الكنيسة القبطية تودع سفير مصر في روما.. صور

مسئول كبير بالإدارة الأمريكية يزور السعودية والإمارات.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها.. شاهد

حسام حسني : نرجو من الناس التسابق في الحصول على لقاحات كورونا

بعد تصدرها التريند.. شاهد | أجرأ إطلالات روجينا المثيرة للجدل

كوكا يسجل أول أهدافه فى تعادل قونيا مع قاسم باشا بالدوري التركي

حذرت من سباق تسلح.. الصين تهاجم صفقة الغواصات النووية بمجلس الأمن

المعهد المصرفي: نجحنا في تدريب 350 مستفيدا بالبنوك المركزية لـ43 دولة أفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

علاج السحر بشكل نهائي.. كيف تحدى الشيخ الشعراوي السحرة؟

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود حميدة وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

صور جديدة لـ أنجلينا جولي وذا ويكند تثير الجدل حول علاقتهما

وزيرة هولندية من متحف الحضارة: موكب المومياوات الملكية "مهيب" وحقق صدى واسعًا

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

فيديو

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ