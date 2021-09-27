متغير دلتا يزداد سوءًا.. شبح البطالة يهدد ملايين الأمريكان بسبب خطورة المتحور

قالت محافظ الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، اليوم "الاثنين"، إن تأثير متغير دلتا كوفيد 19 على القوى العاملة الأمريكية قد يتفاقم في الأشهر المقبلة لإبطاء أهداف أصحاب العمل بشكل كبير لإعادة الموظفين إلى مواقعهم أو مكاتبهم.



وأضافت لايل برينارد، في خطاب تم إعداده لإلقائه في مؤتمر أعمال في أرلينجتون بولاية فرجينيا الامريكية: "بينما آمل في إدخال تحسينات على تقرير التوظيف الصادر في سبتمبر مع العودة إلى التعليم الشخصي، من المحتمل أن تكون تأثيرات دلتا قد أدت إلى إطالة قيود تقديم الرعاية".



ولتوضيح وجهة نظرها، قالت برينارد إنه تم إغلاق 2000 مدرسة بسبب كوفيد 19 في ما يقرب من 470 منطقة تعليمية في 39 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية.



في حين أن الاضطرابات تستمر لأقل من ستة أيام في المتوسط ​​، فإن احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات غير المتوقعة قد يؤدي ببعض الآباء إلى تأخير خططهم للعودة إلى أعمالهم.

وبالمثل، أدت التحديات المتعلقة بـ كورونا إلى تقليل توافر الرعاية النهارية، ومرحلة ما قبل المدرسة، ورعاية ما بعد المدرسة، وهو ما يزيد من تعقيد قرارات عودة الاباء إلى اعمالهم.



وتابعت برينارد أنه مع وجود فرص عمل قياسية ومعدل بطالة أعلى بقليل من 5٪، ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل فوق وظيفة شاغرة واحدة لكل باحث عن عمل ، وكانت الآن في مستويات ما قبل الوباء.