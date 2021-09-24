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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كيف غيّر متحور دلتا أعراض فيروس كورونا ؟ .. دراسة توضح

فيروس كورونا
فيروس كورونا

صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) متغير دلتا على أنه "متغير مثير للقلق ''، مشيرة إلى المخاطر التي يشكلها على صحة المرضى، ولا يزال السؤال المطروح هو ما الذي يجعل متغير دلتا مثيرًا للقلق وخطيرًا؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، متغير دلتا شديد العدوى، ومعدي مثل المتغيرات السابقة، مشيرة إلى أن متغير دلتا قد يسبب مرضًا أكثر خطورة من المتغيرات السابقة في الأشخاص غير المحصنين.

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ونظرًا لارتفاع معدل انتقاله يعتقد الخبراء أن متغير دلتا يمكن أن يكون مميتًا للغاية للأشخاص غير المحصنين.

ووفقا لموقع timesofindia أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بـ 11 مرة، وأكثر عرضة 10 مرات للدخول إلى المستشفى والوفاة، مقارنة بالأفراد الذين تم تلقيحهم.

وقال الخبراء، تمت برمجة الفيروسات للتغيير والتحول، حيث يتحور فيروس كورونا أيضًا، وبالتالي لدينا مجموعة واسعة من المتغيرات من Alpha و Beta و Gamma إلى دلتا الأكثر فتكًا.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يتكاثر الفيروس أو يصنع نسخًا منه، وهذه التغييرات والتعديلات، بحكم التعريف، تسمى "الطفرات"، يشار إلى الفيروس الذي يحتوي على طفرة جديدة أو أكثر على أنه "متغير" من الفيروس الأصلي.

عندما يتعلق الأمر بالفيروس التاجي، فإن متغير دلتا، المعروف أيضًا باسم B.1.617.2 ، يعتبر السلالة الأكثر انتشارًا حتى الآن.

يمكن أن يكون لطفرات COVID-19 اختلاف في التسلسل الجيني، مما قد يسمح لها بالتجاوز أو الارتباط بالخلايا السليمة بشكل أكثر عمقًا، يعتبر متغير دلتا، الذي تم تحديده لأول مرة في ولاية ماهاراشترا في أكتوبر الماضي، تقاطعًا بين طفرات E484Q و L452R ، مما يجعله أكثر عدوى وقابلية للانتقال مقارنة بالسلالة الأصلية.

أعراض متغير دلتا وفيروس كورونا 

حتى الآن، تظل الأعراض الأكثر كلاسيكية لـ فيروس كورونا COVID-19 هي الحمى والسعال المستمر والإرهاق وفقدان حاسة الشم والتذوق وفي بعض المشاكل الهضمية.

مع ظهور متغير دلتا ، أفاد الخبراء أن الناس أصبحوا أكثر مرضًا بمعدل أسرع، وخاصة الشباب الذين قيل في البداية أنهم أقل عرضة للفيروس.

ومع ذلك ، في حين أن الأعراض الكلاسيكية لا تزال هي نفسها في مرضى متغير دلتا، وفقًا للبيانات التي تم جمعها في تطبيق الأعراض، فقد وجد أن الأعراض مثل سيلان الأنف والصداع والعطس أصبحت أكثر شيوعًا، والتي لم تكن منتشرة أثناء بداية الإصابة.

يعتقد الخبراء أن التغييرات في الأعراض قد تكون نتيجة حملات التطعيم.

هل اللقاحات فعالة ضد متغير كورونا ؟ 

كان هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كانت لقاحات كورونا ستكون فعالة ضد دلتا أو المتغيرات الناشئة الجديدة، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من أوجه عدم اليقين بشأن ذلك ، فقد ادعت الدراسات أن بعض لقاحات  فيروس كورونا COVID يمكن أن تثبت فعاليتها ضد متغير دلتا. 

وأفاد التقرير إن كل من Covaxin and Serum Institute التابع لـ Bharat Biotech في Covishield الهندي ولقاح Sputnik V الروسي الصنع فعالان ضد متغير دلتا، على الصعيد العالمي ، يُقال أيضًا إن لقاح Pfizer BioNTech يقلل من خطر الاستشفاء.

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