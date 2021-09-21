مكافحة كورونا: لا دليل علمي على الانتشار السريع لمتحور دلتا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد دليل علمي على الانتشار السريع لمتحور دلتا، وظهوره بعد عدة أيام وأن آثاره خطيرة جدا، موضحا أن كل الأبحاث الموجود في وزارة الصحة لم تثبت ذلك.

وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن كل الأبحاث الموجود لدى وزارة الصحة لم تثبت ما يتردد، مشيرا إلي أن معمل التحور جسم الإنسان.

وتابع حسام حسني، أن علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا والتطعيم باللقاح.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر تعيش في فترة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشير إلى أن اللقاحات فعالة في التعامل مع تحورات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 388 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 250692 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 679 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.