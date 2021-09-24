أستاذ أوبئة : متحور دلتا بدأ ينتشر بين الأطفال .. فيديو

قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ الفيروسات و الأوبئة بجامعة زويل، إن التحورات التى حدثت فى الفترة الأخيرة لـ فيروس كورونا وتحديدًا متحور دلتا، كان لها صدد فى الانتشار بين الأطفال، ووصلت النسبة بين الأطفال لـ 26%، على مستوى العالم.



وأضاف خلال لقاء ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن متحور دلتا يسيطر على جميع دول العالم، و له انتشار كبير فى الولايات المتحدة.



ولفت أن الدراسات المثبتة حاليًا تتيح حصول الأطفال من عمر 6 سنوات على لقاحات كورونا، وهناك أبحاث تتم الآن فى سن الـ5 سنوات وأقل.



وكشف أن اليابان تخطط لخفض الحد الأدنى لسن تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا إلى 6 أعوام.

