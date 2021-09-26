لبنان.. 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا و"دلتا" يبسط سيطرته على البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب موقع "لبنان 24"، سجلت وزارة الصحة اللبنانية 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 474 حالة محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في لبنان منذ بدء انتشار الوباء إلى 622235 إصابة.

كما سجل لبنان 9 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8286.

من جانبه، أكد رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الروم بلبنان، الدكتور جورج جوفيليكيان أن المتحور دلتا يبسط سلطته في البلاد مثله مثل أي بلد آخر، لدرجة أن منظمة الصحة العالمية ألغت قائمة المتحورات الجديرة بالاهتمام "متحوري إبسيلون وهبتا" لأنهما لم يسيطرا.

وأضاف جوفيليكيان في تصريحات لموقع “لبنان 24”: "نحن لدينا متحور أسرع من غيره ويمنع متحورات أخرى من أن تأخذ مكانه وهذا أمر جيد لأن دلتا ليس خطيرًا كغيره من المتحورات".

ولفت إلى أنه "إذا أردنا الحديث عن موعد توقف كورونا فهو يحصل عندما يكون هناك فوق الـ٧٠٪ من البشر لديهم مناعة أي ما يسمى بمناعة القطيع أو أن يظهر متحور يسيطر على الأرض ولا يؤذي بشكل كبير، وهذه هي الحال مع المتحور دلتا الذي هو أسرع بأربعة أضعاف من فيروس كورونا الأساسي".

وأشار جوفيليكيان إلى أنه في حال ظهور متحور أسرع من دلتا فالأمر يتوقف على خطورته والأشخاص القابلين للإصابة به.