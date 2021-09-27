مكافحة كورونا ترجح إمكانية الإعلان عن تلقيح الأطفال خلال 10 أيام.. شاهد

قال الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: إن متحور "دلتا " واسع الانتشار بين الأطفال ، متابعا : " مش عاوزين نصيب الناس بالهلع .. الإصابات بين الأطفال في مصر والعالم بسيطة .. والتعافي يتم في خلال 7 أيام فقط " .



وأضاف الدكتور حسام حسني ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى": أن جميع اللقاحات أمنة، وتحمي المواطنين، وحتى وأن لم تحمي من الإصابة ، فهي تحمي من شدة الإصابة، أو الوفاة.

وتابع "حسني": حتى الأن لا تزال الدراسات مستمرة عن صلاحية اللقاح للنساء الحوامل أو الأطفال ، مؤكدا : " حتى الأن لم تنهي تلك الدراسات وبالنسبة للأطفال هناك بعض اللقاحات اجازت الدراسات أنها تجوز لسن 6 سنوات فيما فوق وجاري الانتهاء منها في خلال أسابيع لتصبح توصيات مؤكدة".

ونفى "حسني" صحة أن تكون الإصابة بكورونا مساوية في المناعة للقاحات ، معقبا: "التفكير ده خاطيء تماما .. وعندنا ناس أصيبت مرتين بكورونا .. ومناعة المرض مؤقتة على عكس اللقاح " .

وأكد: خلال أسبوع أو عشر أيام هنبدأ نعلن عن إمكانية تلقيح الأطفال أم لا .. وهل هناك جرعة ثالثة منشطة للقاحات أم لا .