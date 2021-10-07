علي طريقة القاضية ممكن..أهلي ٢٠٠٣ يفوز على الشرقية للدخان بافتتاح بطولة الجمهورية..فيديو

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، في الفوز على ضيفه الشرقية للدخان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدهم محمد «سيحا».

الدفاع: محمد أحمد - عبد الجواد عبد الرحمن - زياد أسامة - خالد محمد خلف.

الوسط: مصطفى أبو الخير - محمد وائل - يوسف شريف - ميدو نبيل - رأفت خليل.

الهجوم: سمير محمد.

وفي الشوط الثاني شارك إسلام عبد الله بدلًا من محمد وائل، وعمر عبد الحميد بدلًا من سمير محمد، ومحمد حمدي بدلًا من يوسف شريف.

ونجح الحارس أدهم «سيحا» في بداية المباراة في التصدي لركلة جزاء، ليحافظ على التعادل السلبي، قبل أن يفتتح رأفت خليل التسجيل للأهلي بهدف رائع بتسديدة «لوب» من فوق حارس المرمى، في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأهلي ١- صفر.

وفي الشوط الثاني سجل الشرقية للدخان هدف التعادل، ثم أضاف رأفت خليل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٦٧، وتعادل الضيوف مرة أخرى من ركلة جزاء.

وفي اللحظات الأخيرة وتحديداً في الدقيقة 97 وعلي طريقة القاضية ممكن سجل ميدو نبيل هدف الفوز للأهلي بتسديدة قوية بباطن القدم، لينهي معها الحكم اللقاء بفوز الأهلي ٣-٢.

بهذا الفوز حصد «أهلي ٢٠٠٣» أول ٣ نقاط، قبل أن يخرج لمواجهة غزل المحلة في الجولة الثانية، في المحلة، ثم يعود لمواجهة إنبي على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وطه محمد مخطط أحمال، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.