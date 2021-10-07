تامر أمين يوجه رسالة مهمة للشعب المصري

قال الإعلامي تامر أمين، إن اليوم 7 أكتوبر، و7 تعنى النصر، موضحًا أننا مستمرون فى انتصارات أكتوبر العظيم.



وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الأجيال منذ الماضى تسلم بعض، ورجال القوات المسلحة هى الحامي لهذا الوطن العظيم، وهى الدرع والسيف.



ولفت تامر أمين، إلى أن القوات المسلحة ولم ولن تسمح لـ أى شخص أن يوقع هذه البلد، وأن الجيش المصري قوي، وهو جيش من الشعب.



وأشار إلى أن الجميع يضع يده فى الجيش المصري، لآن الشعب عندما يلجأ للجيش يجد الجيش، ولا يتخلى عن شعبه.



وتابع تامر أمين:" أوع حد يشكك الشعب فى قدرة جيشه، وانتصار الجيش فى حرب أكتوبر، موضحًا أن إسرائيل توهم بعض الشباب لديها أن الحرب انتهت بالتعادل، أو أن مصر لم تنتصر".