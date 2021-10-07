جاهزين.. هنيدي يدخل ستوديو منى الشاذلي على طريقة فيلم الانس والنمس.. فيديو

بدأ الفنان محمد هنيدي حواره ببرنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلى، بطريقة مميزة حيث قال للجمهور :" مساء الخير .. جاهزين و الجمهور يرد عليه .. أه جاهزين .. لازم الكل يرد عشان أعرف هبدأ الحلقة ولا.. لا وذلك على طريقة فيلمه الأخير الأنس و النمس".



وقالت الإعلامية منى الشاذلي:" أن حبيب كل الأجيال يا هنيدي و حبينا".



وخلال الحلقة سيتحدث الفنان الكبير عن فيلمه الأخير الأخير الأنس و النمس الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.

ويكشف نجم الكوميديا عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.