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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب بلجيكا: مواجهة السنغال من أصعب مبارياتنا في المونديال

منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
علا محمد

أكد الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على قوة المنافس وقدرته على المنافسة أمام كبار المنتخبات.

وقال غارسيا، خلال تصريحاته قبل اللقاء، إن منتخب السنغال يعد من أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة، معتبرًا أنه الأفضل بين جميع المنتخبات التي تأهلت إلى الدور الإقصائي ضمن أصحاب المركز الثالث.

وأضاف مدرب بلجيكا: "سنواجه منتخبًا قويًا للغاية، أعتبره أفضل منتخب من أصحاب المركز الثالث في كأس العالم. لقد فازوا بكأس أمم إفريقيا، وهم فريق متكامل هجوميًا ودفاعيًا."

وأشار غارسيا إلى أن منتخب بلجيكا يدرك حجم التحدي الذي ينتظره في المباراة، مؤكدًا أن فريقه استعد بشكل جيد للمواجهة، وأن اللاعبين مطالبون بتقديم أفضل مستوياتهم من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

الفرنسي رودي غارسي المدير الفني لمنتخب بلجيكا بلجيكا لمنتخب بلجيكا منتخب السنغال

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