مدافع بلجيكا يحذر من قوة السنغال قبل المواجهة المرتقبة

حذر مدافع المنتخب البلجيكي زينو ديباست زملاءه من صعوبة المواجهة المنتظرة أمام منتخب السنغال، مؤكدًا أن الفريق الأفريقي يمتلك كل المقومات التي تجعله منافسًا قويًا في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن اللقاء لن يكون سهلًا بأي حال من الأحوال.

وأوضح ديباست أن منتخب السنغال فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز المنتخبات في القارة الأفريقية، بعدما نجح في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، وهو ما يعكس حجم التطور الذي وصل إليه الفريق على المستويين الفني والبدني، مؤكدًا أن المنتخب البلجيكي يدرك تمامًا قيمة المنافس الذي سيواجهه في الدور المقبل.

وأضاف المدافع البلجيكي أن المنتخب السنغالي يمتلك لاعبين أصحاب قدرات كبيرة، سواء من الناحية البدنية أو المهارية، وهو ما يجعل المباراة مرشحة لأن تكون قوية ومثيرة بين فريقين يملكان الكثير من الإمكانات والطموحات، مشددًا على أن منتخب بلجيكا يثق أيضًا في إمكاناته ونقاط قوته التي سيحاول استغلالها خلال اللقاء.

وأشار ديباست إلى أن الجهاز الفني واللاعبين سيستغلون الأيام الثلاثة المقبلة بأفضل صورة ممكنة من أجل التحضير للمباراة، من خلال دراسة المنافس والعمل على تصحيح الأخطاء وتجهيز الفريق بالشكل الذي يضمن تقديم أفضل أداء ممكن في المواجهة الحاسمة.

وأكد أن الجميع داخل معسكر المنتخب البلجيكي يدرك حجم المسؤولية، وأن التركيز سيكون كاملًا خلال فترة الإعداد، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل مواجهة منتخب السنغال، الذي وصفه بالفريق الممتاز والقادر على صناعة الفارق في أي وقت.

واختتم ديباست تصريحاته بالتأكيد أن منتخب بلجيكا سيبذل أقصى ما لديه داخل الملعب، من أجل الظهور بصورة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه بطاقة التأهل، مشيرًا إلى أن مثل هذه المباريات الكبرى تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وهو ما يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط طوال التسعين دقيقة