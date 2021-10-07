بالزغاريد.. جمهور منى الشاذلى يستقبل محمد هنيدي

استقبل جمهور برنامج " معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، الفنان محمد هنيدي بالزغاريد، و التصفيق.



وقال الفنان محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلى أن حب الجمهور شئ كبير، والحمد لله.



وخلال الحلقة سيتحدث الفنان الكبير عن فيلمه الأخير الأخير الأنس و النمس الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.

ويكشف نجم الكوميديا عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.