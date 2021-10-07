الله يبارك في عمرك.. محمد هنيدي يتسبب في ضحك منى الشاذلي

وجهت الإعلامية منى الشاذلى التحية لـ الفنان محمد هنيدي، وقالت له: "أنت حبيب الكل وحببنا" ومبروك على فيلمك الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا، وليرد الأخير بكل تلقائية: "الله يبارك فى عمرك" وهو ما جعل منى الشاذلي تدخل فى حالة ضحك والجمهور".



وخلال الحلقة سيتحدث الفنان الكبير عن فيلمه الأخير الأخير الأنس و النمس الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.

ويكشف نجم الكوميديا عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.