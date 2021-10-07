اللواء سمير فرج يكشف عن قصة أغلى أسير في حرب الاستنزاف

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن هناك عددا من النقاط للقوات الإسرائيلية على خط بارليف، مؤكدا أن كل نقطة على الخط كانت تتكون من وحدات وسرايا.

وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه تم القيام بأول عملية كمين، مشيرا إلى انه كان يتم القبض على عدد من الضباط الإسرائيليين للحصول على معلومات.

وتابع سمير فرج، أن العدو الإسرائيلي، كان يقوم بعمل إستطلاعات، عبر مروحيات، للتأكد من عدم وجود أثار أقدام، فكان جنودنا يقومون بارتداء “خف جمل على الحذاء” حتى لا تظهر أي أثار.

قواتنا قامت بعمل كمين

وأشار مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة إلى أن قواتنا قامت بعمل كمين، مؤكدا أنه عند عبور سيارة نقل تابعة للقوات الإسرائيلية، تم عمل كمين لها وتم إطلاق النار على السيارة، وتم القبض على الشخص الذي كان بجوار السائق.

وأكد دير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، أنه عند الكشف عن السيارة، تم وجود مواد غذائية بها، وكانت “سيارة كنتين”، مؤكدا أن ذلك يعد أغلى أسير في حرب الاستنزاف، لأنه من خلاله تم معرفة معلومات كاملة عن خط بارليف.