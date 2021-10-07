اللواء سمير فرج: السوفييت أكدوا لنا أن خط بارليف يحتاج إلى قنبلة نووية لتحطيمه

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن السوفييت أكدوا لنا أن “خط بارليف” يحتاج إلى قنبلة نووية من أجل تحطيمه.

وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن اللواء باقي زكي يوسف هو من أكد على فكرة استخدام خراطيم المياه.

القيام بالتجربة

وتابع سمير فرج، أنه تم عرض فكرة اللواء باقي زكي يوسف على الزعيم جمال عبد الناصر، وأكد ضرورة القيام بالتجربة.

وأشار مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة إلى أن الشعب المصري تحمل كثيرا، مؤكدا أنه حارب جنبا إلى جنب مع قواته المسلحة.