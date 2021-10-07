منى الشاذلي تعرض صورا قديمة لـ محمد هنيدي.. ويرد: مميزة ومختلفة

هنيدي عبر العصور..

عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مجموعة من الصور لـ الفنان محمد هنيدي، وكانت بعنوان :" هنيدي عبر العصور".



وظل هنيدي يضحك على كل صورة له، وقال دى صور مميزة و مختلفة.



قال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصر قامته ، وأكد: "بواجه الكاميرات مع ناس طولى.. الموضوع ده مبقاش يشغلنى".



عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.



قال الفنان محمد هنيدي، إنه فى أثناء تصوير مشهد الطيران فى الجو، بفيلم: "فول الصين العظيم" قالولى: "تعالى ياحمادة عايزينك في شوت".



وأضاف محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان فى حالة توتر شديد أثناء التصوير.



ولفت إلى أنه ترك مكان التصوير وظل يتمشي لبعض الوقت، وفى لحظة ما شاهد رجلا طويلا قال له "إنما المؤمنون أخوة" وقلت له: "ونعم بالله".