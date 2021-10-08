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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جينسيس تكشف عن نسختها الكهربائية الفاخرة GV60 .. صور

جينسيس تكشف عن نسختها
جينسيس تكشف عن نسختها الكهربائية الفاخرة GV60

كشفت شركة جينسيس من خلال حدث رقمي عالمي عبر قناتها الخاصة بموقع YOUTUBE، عن اول نسخة كهربائية لها فئة الكروس اوفر من عائلية السيارت الرياضية متعددة الاستخدامات، وجاءت تلك النسخة صاحبة الاطلالة الأولى بإسم GV60 صاحبة الاداء الكهربائي.

ظهرت السيارة خلال المحتوى المقدم وهي تضم العديد من التقنيات الحديثة، مع وسائل دعم قائد المركبة على الكثير من التحديات، إلى جانب القدرات الكهربائية والتقنيات المطورة من هذه الاصدارت مما دفعت جينيسيس بتسليط الضوء على هذه التقنية.

 

وقال الرئيس العالمي لعلامة جينيسيس التجارية جاي تشانغ بأنه يسعى إلى ترسيخ معايير جديدة للسيارات الكهربائية، بالاضافة إلى اداء قوى واطلالة فاخرة، مع الحديث على توجه جينيسيس نحو مستقبل السيارات الكهربائية، مستهلًا حديثة بأن حول الاطلالة الاكثر ديناميكية وهي النجمة الجديدة جينيسيس GV60.

الطلاء الخارجي و اطلالة المقصورة الداخلية لـ السيارة جينيسيس GV60 الكهربائية 

 

تأتي السيارة جينيسيس GV60 بالكثير من الخيارات الخاصة بالطلاء الخارجي، مثل ملبورن الرمادي Melbourne Gray، ماترهورن الأبيض Matterhorn White، وأتاكاما كوبر مات Atacama Copper Matte، بالاضافة إلى سافيل الفضي Saville Silver، ورويال الأزرق Royal Blue، و هانوما مينت Hanauma Mint، وأتاكاما كوبر Atacama Copper مع ساو باولو لايم، و Vik Black ولون Uyuni White.

بينما تحتوي السيارة جينيسيس GV60 على مقصورة داخلية تضم حزمة من الالوان الاخرى وتشمل، مونستيرا الأخضر والبيج الجمليMonstera Green/Camel Beige، والرمادي جلاسير الأبيض Ash Gray/Glacier White، مونستيرا الأخضر وجلاسير الأبيض Monstera Green/Glassier White، بالاضافة إلى اطلالة داخلية ايضا باللون  تورنت الكحلي Torrent Navy، والاسود Obsidian.

مواصفات الحماية والأمان داخل السيارة جينيسيس GV60 الكهربائية 

 

وتضم السيارة باقة من المواصفات الخاصة بعناصر الامن والخماية مثل نظام المساعدة في تجنب الاصطدام الخلفي RCCA، و نظام رصد انتباه السائق DAW، وخاصية المساعدة على الخروح الامن SEA، بالاضافة غلى برنامج رصد النقاط العمياء BCA، ونظام تثبيت السرعة الالكتروني SCC، وخاصية متابعة المسار LFA، والحفاظ على المسار  LKA، والتحذير من التصادم الامامي FCA، إلى جانب حزمة اخرى من التجهيزات القوية، مع باقة من مواصفات الرفاهية والتحكم.

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