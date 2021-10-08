كارتيرون يكشف كواليس أزمته مع جنش وسر رحيل محمد صبحي

كشف بارتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن كواليس أزمته مع محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق المعار حديثا لـ فيوتشر.

وأكد كارتيرون في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن قراره برحيل جنش كان نهائي حيث انه كان لديه رغبة في أن يكون الصراع بين الحراس داخل الملعب فقط مشددا أنه كان للاعب وكانت له ايضا بعض ردود الافعال الغاضبة.

وأضاف أن ما حدث بينه وبين جنش لن يفصح عنه مشددا ان جنش حارس جيد ولكن محمد ابو جبل هو اختياره الاول ثم محمد عواد.

وتابع ان قراره كان باستحاله بدء الموسم بـ حارس مميز والباق مجرد كماله عدد مشددا أن وجود حراس مرمي مميزين امر ضروري لانه في حال ضعف المستوي سيكون كانما تركت باب المنزل مفتوح .

وعن سر موافقته على اعارة محمد صبحي فأكد ان صبحي حارس مميز ولكنه عقد جلسه معه واللاعب كان يرغب في ان يكون الحارس الأول لذلك وجد انه من الصعب ان يبقي داخل الفريق وفضل الرحيل لفريق سيصبح به الحارس الأول .

وأضاف ان الاعارة ايضا لها فوائد ماديه يحتاج لها النادي في الوقت الحالي.

وعن مشاركة محمد ابو جبل في المنتخب فأكد ان ابو جبل حارس مميز ولديه شخصية قويه والمنافسه بينه وبين محمد الشناوي ستكون قويه وتصب في مصلحة المنتخب الأول .