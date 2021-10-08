تامر أمين : بلاش الدلع و المياصة اللى بنعملها مع اللاعبين بالدوري

قال الإعلامي تامر أمين، إنه يريد استمرار الدوري المصري، كما هو فى الماضي، دون اللعب فى طريقة الدوري، وعمل مجموعات أو من دور واحد، فـالأفكار الجديدة غير مناسبة لـ معظم الأندية.



وأضاف تامر أمين، خلال برنامج آخر النهار بفقرة " أوف سايد" مع الإعلامية ولاء هندي، المذاع على قناة النهار، أن الدوري من الممكن أن يلغى، ولكن ما يحدث الأن من تصورات لا تحقق تكافئ الفرص بين الأندية.



ولفت إلى أن كأس العالم بعد عام وأكثر، وليس بعد فترة قليلة، وطالب تامر أمين من اتحاد القرة:" بلاش مجاملات، و خوف من الأندية، وبلاش تأجيلات".



وتابع:" بلاش الدلع و المياصة اللى بنعملها مع اللاعبين فى الدوري، وياريت الدوري يكون زي ما هو".



وأشار إلى أن الأمر الصح، هو الصح أن يتبع، وكشف أن الأفضل إلغاء الدوري، أو عمل بطولة باسم غير الدوري.

