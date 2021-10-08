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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد هنيدي يعلق على مشاركته فى مبادرة "حياة كريمة"

محمد هنيدي
محمد هنيدي

علق الفنان محمد هنيدي، على مشاركته فى مبادرة حياة كريمة، وكونه أحد سفراء المبادرة، وقال: إنه فى بداية التواصل معه وافق على الانضمام.

وأضاف محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج " معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الجميع يكون سعيد بالمشاركة فى عمل خير، و المشاركة فى مبادرة تغير من حياة المواطنين.


ولفت إلى أنه قام بالتصوير فى الحملة بمشاركة الفنانة منى زكي، موضحًا أنه كان يصور علم، ولكنه شارك فى المبادرة.


وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تهتم بالكم و الكيف، وتحسين الحياة.
 

محمد هنيدي لما راح يقدم في كلية الشرطة .. شاهد ماذا حدث معه

 

قال الفنان محمد هنيدي، إن معظم عائلته كانوا ضباط بالشرطة، وانه كان يتمنى الانضمام لـ كلية الشرطة.

وأضاف محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج " معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن خاله وقف بجواره، وعندما علم برغبتى فى الانضمام لـ كلية الشرطة ظل يضحك.


ولفت إلى أنه ظل يتدرب على يد شخص يدعى عم صلاح ، معلقًا :" كان بيدربنى ويخلينى أشيل حديد ثقيل، وأبايا كان بيقوله هتقصر الواد".


ودخل هنيدي فى حالة ضحك على التعامل معه فى الاختبارات، وقال :" أول ما الضابط شافنى قالى تعالى ده هيخلص على طول".
ولفت إلى أنه لحطة الدخول على مقاس الطول، قام بخفض المقاس كثيرًا، وقال له صعب تدخل كليه الشرطة، أنت محتاج استثناء من رئيس جمهورية.
 

محمد هنيدي حياة كريمة مبادرة حياة كريمة منى الشاذلى منى زكى

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