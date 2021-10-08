حرب تصريحات بين كيروش ومدرب ليبيا.. وخبراء الكرة يضعون روشتة فوز الفراعنة

في أول اختبار حقيقي لـ كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الأول تترقب جموع الشعب المصري مباراة الفراعنة أمام ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

وتضع الجماهير المصرية آمالها على المنتخب في تحقيق الفوز في ظل وجود محمد صلاح نجم ليفربول ومعظم نجوم المنتخب خاصة وان المباراة تقام في الاسكندرية.

وشهدت الأيام الأخيرة حرب تصريحات بين المدير الفني للمنتخب الليبي و كيروش والتي جاءت كالتالي .

وصف خافيير كليمنتي مدرب ليبيا محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني بأنه الأفضل في العالم خلال الفترة الحالية في ظل المستويات الأسطورية التي يقدمها مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال مدرب ليبيا أن مواجهة مصر المقرر إقامتها مساء الجمعة في إطار الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم ستكون غاية في القوة .

وأضاف أن منتخب مصر صاحب تاريخ كبير في كرة القدم ولكن ليبيا لديها طموحات كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية والسير بخطي ثابتة نحو التأهل لكأس العالم.

بينما أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة ليبيا غدا في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال كيروش إنه يعيش حيرة فنية كبيرة بشأن تشكيل منتخب مصر في مواجهة ليبيا في ظل الحالة المميزة لكافة اللاعبين ووصف ذلك بالصداع الصحي .

وقال كيروش أن كرة القدم لا تعترف سوي بالجهد والعرق ولابد من أن يبذل الجميع أقصي جهد ممكن من أجل العبور وتحقيق الفوز.

وقال كيروش أن ليبيا الآن متصدرة المجموعة وأي نتيجة غير الفوز ستكون الأمور صعبة للغاية.

ولكن خبراء الكره المصرية كانت لهم اراء مختلفه حول سهوله المباراة ووضعوا روشته الفوز والتي كانت كالتالي :

أكد هشام يكن ، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق ، أن مباراة المنتخب الوطني ضد ليبيا غداً الجمعة في تصفيات كأس العالم ستكون مهمة للغاية خاصة أنها الأولى للمدرب الجديد البرتغالي كارلوس كيروش.



وقال يكن عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إن المنتخب سيخوض المواجهة بشكل جديد وبعد تغيير شامل سواء على مستوى الجهاز الفني أو بعض اللاعبين.



وأشار إلى أن دور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سيكون الأكبر في المنتخب لأنه نجم مميز ويصنع الفارق ويجب استغلاله بالشكل الأمثل بخلاف أنه قائد المنتخب وعليه أن يتسم بالفاعلية داخل الملعب بالشكل المطلوب واستغلال سرعاته وتخوف دفاع ليبيا من مواجهة هذا النجم العالمي.

كشف رضا عبد العال نجم النادى الأهلى والزمالك السابق حظوظ منتخب مصر الوطنى فى مباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم بقطر 2022 وقال: منتخب مصر يحتاج إلى المساندة من الجميع نجوم الكرة. ووسائل الإعلام من أجل عبور منتخب ليبيا ومن الطبيعى أن يكسب منتخب مصر ويتخطى عقبة منتخب ليبيا من أجل تحقيق حلم المصريين والتأهل للمرة الثانية على التوالي إلى المونديال .

أضاف رضا عبد العال: البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني يمتلك افضل لاعب فى العالم محمد صلاح بشهادة مدربي كبار أندية العالم إلى جانب أن لديه البدائل فى جميع المراكز.

وأشار إلى انه فى حالة إخفاق كيروش ومعاونيه فى تحقيق الفوز أمام ليبيا هياخد شنطته ويروح على بلده وهذا لا نتمناه على الاطلاق.

أوضح أن منتخب مصر الوطنى أمامه فرصة ذهبية للتأهل إلى المرحلة الحاسمة فى تصفيات كاس العالم بقطر 2022 أمام منتخبات غير موجودة على الخريطة منوها إلى أن الجماهير المصرية لا تتحمل إخفاق منتخب مصر والانتظار ٤ سنوات أخرى.

فيما حدد احمد نخلة نجم النادي الاهلي السابق 4 لاعبين اعتبرهم الاوراق الرابحة للبرتغالي كارلوس كيروش فى مباراة الغد وقال: لا مجال غير الفوز لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام نظيره منتخب ليبيا فى مباراة الغد بتصفيات المونديال.

واستطرد : المباراة الاولي بين منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ونظيره الليبي اجباري على لاعبي الفراعنة الكبار القيام بالضغط العالي واستخلاص الكرة بسرعة والتحرك بدون كرة ويتعين أن يكون رتم المباراة الأولى لمنتخب مصر الوطني أمام ليبيا سريع لاحراز هدف مبكر يربك حسابات المنافس.

وشدد احمد نخلة نجم الأهلي السابق على ان منتخب مصر اسم كبير فى القارة السمراء ولابد من فرض شخصية منتخب الفراعنة الكبار في ظل وجود نجوم كبار في الفريق قادرين بكل سهولة على تحقيق الفوز. وبفارق أهداف كبير أيضا.

وعن الاوراق الرابحة فى صفوف منتخب مصر قال احمد نخلة: محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وثنائي بيراميدز رمضان صبحي والعقل المفكر عبدالله السعيد وفى الهجوم مصطفي محمد قوة كبيرة لمنتخب مصر أمام ليبيا.

وطالب احمد نخلة لاعبي منتخب مصر الوطنى بضرورة التركيز والتحلي بالروح العالية والاصرار. على تحقيق فوز كبير أمام منافس عنيد بحجم المنتخب الليبي الذى استطاع تصدر المجموعة.

واختتم أحمد نخلة حديثه قائلا: محمد صلاح ورقة ضغط كبيرة علي المنتخب الليبي وقوة لمصر.

واتمني الفوز لمصر باذن الله..

بينما سلط الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي الضوء على حظوظ منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب ليبيا وقال: ستكون مباراتي المنتخب المصري امام شقيقه الليبي غدا ويوم الاثنين المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 حاسمة في طريق الترشح الى الدور الثاني.

تابع : هذا وقد واجه المنتخب المصري نظيره الليبي في 21 مباراة سابقة، ونجح المنتخب المصري في تحقيق 13 انتصارًا مقابل 5 للمنتخب الليبي و3 تعادلات. وسجل الفراعنة 52 هدفًا في حين أحرز منتخب ليبيا 23 هدفًا في الشباك المصرية.