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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الكاظمي: نتوقع زيادة في أعداد المشاركين بالتصويت الخاص بالانتخابات العراقية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن حسين هنداوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن عملية التصويت الخاص تسير وفق ما رسم لها، مؤكداً أن الانتخابات العراقية بدأت بوادر نجاحها من الآن.

وقال الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "عملية التصويت الخاص تسير وفق ما رسم لها"، متوقعاً "زيادة بأعداد المشاركين في التصويت الخاص".

وأضاف أن "الانتخابات بدأت نجاحها من الآن"، مبيناً أن "المراقبين الدوليين يتواجدون في مراكز التصويت".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين ،فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق والذي يتنافس فيه 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

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