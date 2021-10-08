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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. انطلاق عملية التصويت الخاص للعسكريين للانتخابات التشريعية

صدى البلد

أفاد التلفزيون العراقي في نبأ عاجل له منذ قليل، بأن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام منتسبي الأجهزة الامنية والنازحين للتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية.

كما يشارك نزلاء السجون والنازحين في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد بعد حل البرلمان السابق نفسه في السابع من أكتوبر الجاري.

وكشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لـ"سكاي نيوز عربية" عن تفاصيل يوم التصويت الخاص قائلة إن "انتخابات التصويت الخاص ستجري الجمعة، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحا، وتغلق في الساعة السادسة مساءا إلكترونيا، والتي ستشمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعددهم يبلغ مليونا و75 ألفا و727، وفتح لهم 595 مركز اقتراع بواقع 2584 محطة".

ويشارك في التصويت الخاص، النازحون البالغ عددهم 120 ألفا و126، وذلك في 86 مركز اقتراع بواقع 309 محطات.

وأضافت: "يشارك علاوة على ذلك، نزلاء السجون المحكومون بالسجن بأقل من 5 سنوات، والبالغ عددهم 671، وخصصت لهم 6 محطات انتخابية".

وأوضحت الغلاي: "كافة هذه المراكز والمحطات الانتخابية، ستكون موضوعة بالقرب من المشمولين بالتصويت الخاص، سواء قرب الوحدات والثكنات العسكرية، أو بالقرب من الناخبين النازحين في المخيمات، وهي ستكون منتشرة في عموم أرجاء العراق".

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