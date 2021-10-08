بفارق خيالي.. محمد صلاح يتفوق على منتخب ليبيا في القيمة التسويقية

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتعد مواجهة ليبيا، أول مباراة مباراة رسمية لـ كيروش مع منتخب مصر، حيث تولى المدرب البرتغالي مهمة القيادة الفنية للفراعنة، في شهر سبتمبر الماضي، خلفا لـ حسام البدري.

وقاد كيروش منتخب مصر، في مباراة ودية وحيدة، كانت أمام ليبيريا، في 30 سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وقرر كارلوس كيروش استبعاد ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من قائمة منتخب مصر، لمواجهتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم 2022، بينما ضم أحمد فتحي لاعب بيراميدز.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب ليبيا، الذي حقق انطلاقة قوية في تصفيات كأس العالم 2022، في الخروج بنتيجة إيجابية أمام مصر، للحفاظ على صدارته للمجموعة السادسة.

القيمة التسويقية لـ منتخب مصر وليبيا:

القيمة التسويقية لـ منتخب مصر تبلغ 147 مليون يورو، منها 100 مليون يورو، قيمة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

تبلغ القيمة التسويقية لـ منتخب ليبيا 18 مليون يوور، ويعد المعتصم المصراتي لاعب سبورتنج براجا البرتغالي أغلى لاعب في تشكيلة المنتخب، حيث تقدر قيمته التسويقية 12 مليون يورو.

القيمة التسويقية لـ محمد صلاح أكثر من 5 أضعاف القيمة التسويقية لـ منتخب ليبيا بالكامل.

ترتيب مجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022:

1- ليبيا: 6 نقاط

2- مصر: 4 نقاط

3- الجابون : نقطة

4- أنجولا: 0 نقاط