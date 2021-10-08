ادرس في مصر.. ورشة عمل لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة سوهاج

نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بجامعة سوهاج ورشة عمل لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة.

تحت إشراف د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، وبحضور د. مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، ود.هالة مقلد المستشار الفني بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة سوهاج.

بدأت الورشة بكلمة مسجلة للدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، تقدمت خلالها بخالص الاعتزاز والوفاء لجامعة سوهاج؛ لتعاونها في الترويج لمبادرة "ادرس في مصر" مشيرة إلى عراقة الجامعة، ودخولها ضمن التصنيفات العالمية للجامعات، بالإضافة إلى نسبة التخفيض على المصروفات الدراسية بنسبة 35%.

كما تناولت د. رشا أهمية جذب الطالب الوافد في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية لتطوير رعاية شئون الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، حيث يسهم زيادة أعداد الطلاب الوافدين في رفع التصنيف الدولي للجامعات، مشيرة إلى أن دعم القيادات بتطوير هذه المنظومة، سوف يثمر في تخريج طالب وافد يكون سفيرًا لمصر.

وخلال كلمته أكد د.مصطفى عبدالخالق، أن الجامعة تسعى لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، وتقديم خدمات مميزة لهم، مضيفًا أن ورشة العمل ناقشت آليات جذب الطلاب الوافدين من الدول المختلفة للدراسة بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية مميزة لجذب أكبر عدد من الطلاب.

من جانبه أشار د. حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر إلى الدعم اللامحدود سواء المادي أو المعنوي الذي تقوم به الجامعة لإدارة الوافدين، مشيدًا بالإمكانات المادية التي تمتلكها الجامعة، وما تتميز به من موقع جغرافي ومنشآت على أعلى وأحدث مستوى من الجودة، بجانب الكوادر العلمية المتميزة من أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنه تم دراسة مشاكل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى حل مشاكل الإقامة وسرعة إنهاء إجراءات استقبال ملفات الطلاب وقبولها بالكليات، بالإضافة إلى وضع برامج ترفيهية مميزة لدمجهم فى الأنشطة والفعاليات الطلابية.

وعلى هامش ورشة العمل تم تكريم د.مصطفى عبدالخالق ود.حسان النعماني بمنحهما درع "ادرس في مصر" تقديرًا لدعمهما وجهودهما في إنجاح المبادرة، كما تم تكريم د. هالة مقلد بمنحها درع الجامعة.