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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتظام حركة مسير القطارات بخط "إمبابة - المناشي - إيتاي البارود"

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية انتظام حركة مسير القطارات بخط (إمبابة / المناشي / إيتاي البارود)  بعد رفع كابل الضغط العالي (66 ألف فولت) أعلي السكة بكم 11.200 بمعرفة شركة الكهرباء   والذي كان قد تسبب في تعطل الحركة بمحطة اوسيم صباح اليوم.


وكانت الهيئة قد أعلنت، اليوم، توقف حركة مسير القطارات بمحطة أوسيم (خط إمبابة / المناشي / إيتاي البارود) صباح اليوم نظرا لتدلي  كابل ضغط عالي تابع لشركة نقل الكهرباء أعلي السكة  بكم 11.200 بحوش المحطة  ومعارض لحركة مسير القطارات  وانه علي الفور قد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحجز القطارات علي جانبي العطل  وجاري التعامل مع الحدث بمعرفة شركة نقل الكهرباء.


لرفع الكابل  لعودة الحركة إلى طبيعتها.

وتقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر حاليا بتدوير القطارات من محطة برطس لخدمة الركاب.

السكك الحديدية القطارات شركة الكهرباء الإجراءات الاحترازية الضغط العالي

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