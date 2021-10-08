أعلنت هيئة السكك الحديدية انتظام حركة مسير القطارات بخط (إمبابة / المناشي / إيتاي البارود) بعد رفع كابل الضغط العالي (66 ألف فولت) أعلي السكة بكم 11.200 بمعرفة شركة الكهرباء والذي كان قد تسبب في تعطل الحركة بمحطة اوسيم صباح اليوم.



وكانت الهيئة قد أعلنت، اليوم، توقف حركة مسير القطارات بمحطة أوسيم (خط إمبابة / المناشي / إيتاي البارود) صباح اليوم نظرا لتدلي كابل ضغط عالي تابع لشركة نقل الكهرباء أعلي السكة بكم 11.200 بحوش المحطة ومعارض لحركة مسير القطارات وانه علي الفور قد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحجز القطارات علي جانبي العطل وجاري التعامل مع الحدث بمعرفة شركة نقل الكهرباء.



لرفع الكابل لعودة الحركة إلى طبيعتها.

وتقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر حاليا بتدوير القطارات من محطة برطس لخدمة الركاب.