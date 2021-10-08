الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر المفروضة على الوافدين من البحرين والإمارات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رفع قيود السفر المفروضة على الوافدين من البحرين والإمارات، اعتبارا من اليوم.

وقال بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، "عقب مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قام المجلس بتحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية، التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها. وعلى وجه الخصوص، تم إضافة البحرين والإمارات العربية المتحدة إلى القائمة".

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي، بعد أن سجلت الدولتان العربيتان، في الأسابيع الأخيرة، انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واعتبارًا من 8 أكتوبر 2021، يتوجب على الدول الأعضاء رفع قيود السفر تدريجياً على الحدود الخارجية لسكان البلدان التالية، أستراليا، البحرين، كندا، تشيلي، الأردن، الكويت، نيوزيلندا، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، أوروغواي؛ والصين، رهنا بالمعاملة بالمثل.