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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرصة للشباب.. الجيزة تنظم ملتقى توظيفي يوفر 6 آلاف فرصة عمل غدا

محافظ الجيزة 
محافظ الجيزة 

تنظم محافظة الجيزة، غدا السبت، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، ملتقي توظيفي للشباب بارص المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي بعد محطة الطالبية، بمشاركة أكثر من ٥٠ شركة من كبري الشركات العاملة في مجالات التصنيع والأغذية والسيارات والتأمين والبنوك وغيرها.

ويوفر الملتقي اكثر من ٦ آلاف فرصة عمل للراغبين بمرتبات مجزية والتعاقد في الحال مع الشباب مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل .

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وتؤكد محافظة الجيزة انه علي الشباب الراغبين في الحصول علي فرصه عمل ملئ استمارة الرغبات باللينك التالي لتوفير فرصه العمل المناسبة لهم ولكي يكون لهم الاولوية نظرا للاقبال الكبير من قبل الراغبين.

https://ee.humanitarianresponse.info/x/Hlq7Wbyo
وللتعرف علي تفاصيل الملتقي والشركات المشاركة و الوظائف المتاحه بكل شركة من خلال  الفيديو التوضيحي الاتي 
https://youtu.be/i7TINRYchn8

الجيزة د محافظ الجيزة ملتقي توظيفي للشباب شارع الملك فيصل الطالبية الشركات الشباب

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