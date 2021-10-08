فرصة للشباب.. الجيزة تنظم ملتقى توظيفي يوفر 6 آلاف فرصة عمل غدا

تنظم محافظة الجيزة، غدا السبت، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، ملتقي توظيفي للشباب بارص المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي بعد محطة الطالبية، بمشاركة أكثر من ٥٠ شركة من كبري الشركات العاملة في مجالات التصنيع والأغذية والسيارات والتأمين والبنوك وغيرها.

ويوفر الملتقي اكثر من ٦ آلاف فرصة عمل للراغبين بمرتبات مجزية والتعاقد في الحال مع الشباب مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل .



وتؤكد محافظة الجيزة انه علي الشباب الراغبين في الحصول علي فرصه عمل ملئ استمارة الرغبات باللينك التالي لتوفير فرصه العمل المناسبة لهم ولكي يكون لهم الاولوية نظرا للاقبال الكبير من قبل الراغبين.

https://ee.humanitarianresponse.info/x/Hlq7Wbyo

وللتعرف علي تفاصيل الملتقي والشركات المشاركة و الوظائف المتاحه بكل شركة من خلال الفيديو التوضيحي الاتي

https://youtu.be/i7TINRYchn8