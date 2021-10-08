وسط إجراءات مشددة.. بدء اقتراع التجديد النصفي بنقابة أطباء الجيزة الفرعية| صور

بدأ منذ قليل، فتح باب الاقتراع أمام الأطباء لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الجيزة الفرعية والمقرر عقدها في نادي الأطباء بالجيزة، ويستمر التصويت اليوم الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.

وتسير العملية الانتخابية في الجيزة بشكل هادئ، في ظل التزام شديد بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتبدأ العملية الانتخابية في وقت قصير حيث يدخل الناخب إلى الصالة للتسجيل، ومن ثم الذهاب إلى أحد قاعات الانتخاب للإدلاء بصوته دون الانتظار تقليلا للزحام.

بدء الانتخابات

وكانت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، قد أكدت أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة والنقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائى كامل، ومع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وأنه إذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع، لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم، فيسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وأوضحت نقابة الأطباء أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابي يجب أن يكون مسجلاً للنقابة الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتى عام 2020، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.

إغلاق النقابة

وكانت نقابة الأطباء قررت توقف سير العمل، وإغلاق النقابة أمام أعضائها لمدة 4 أيام، اعتبارا من يوم أمس، الأربعاء 6 أكتوبر 2021، إلى يوم السبت المقبل 9 أكتوبر، وذلك بسبب ظروف انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء والتي من المقرر انعقادها غدا، الجمعة 8 أكتوبر.

ومن المقرر أن تعود النقابة للعمل صباح الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر.