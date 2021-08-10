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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

انتخابات الأطباء من الألف للياء..لا طعون والقوائم متاحة للجميع و72 تنازلا عن الترشح

أرشيفية - انتخابات
أرشيفية - انتخابات نقابة الأطباء

أعلنت اللجنة العامة لإنتخابات نقابة الأطباء، أسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي، للأطباء بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية، على أن تجرى الانتخابات في الموعد المقرر 8 أكتوبر المقبل.

وأتاحت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء العامة، والنقابات الفرعية، إمكانية الإطلاع على قوائم المرشحين على مستوى نقابات الجمهورية للجميع، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3sirW5b

كما و أتاحت اللجنة العامة للإنتخابات، إمكانية الإطلاع على قائمة المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/2X5oa3i

وأوضحت النقابة خلال بيانها اليوم، أن الطبيب يمكن التأكد من تسجيله في نقابته الفرعية عن طريق الدخول على تطبيق النقابة "نقابة أطباء مصر"، من خلال صفحته الشخصية، وكذلك التأكد من تسديد الإشتراك عبر الروابط التالية:

رابط جوجل بلاي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dafholding.neqabat

رابط أبل ستور :

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/id1563702329

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، خلال الخميس 29 يوليو الماضي،  باب التنازلات، الذي كان محددا له من يوم 26 يوليو وحتى 30 يوليو، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية خلال اليوم الثلاثاء 10 أغسطس الجاري.

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72 تنازل عن الترشح

وأعلن الدكتور أحمد فتحي، عضو اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن أن اللجنة تلقت 72 تنازلا عن الترشح بالانتخابات على مستوى النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، موضحا أن اللجنة لم تتلق أي ضعون ضد أيا من المرشحين خلال الفترة المخصصة للطعون.

وكان قد تقدم 51 مرشحا للعضوية فوق السن، و 40 آخرين للعضوية تحت السن، حيث تقدم 35 مرشح فوق السن و 26 مرشح تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة، و لقطاع القاهرة ترشح 4 تحت السن، و لقطاع وسط الدلتا 3 مرشحين فوق السن، وغرب الدلتا 5 مرشحين فوق السن، وشرق الدلتا 6 فوق السن، وشمال وجه قبلى 10 مرشحين أقل من 15 سنة، وجنوب وجه قبلي 2 مرشحين فوق السن.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بدايةً من الأحد 20 يونيو 2021، أمام المرشحين الراغبين فى تقديم أوراقهم لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وتم غلق باب الترشح 30 يونيو الماضى.

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